ഇ ‍ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ: പൊതുജനങ്ങൾക്കു വിലക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ റവന്യു വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഐടി മിഷനു കീഴിലെ ഇ ‍ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിലേക്കു പൊതുജനങ്ങൾ നേരിട്ടു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വിലക്ക്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു മാത്രമായി സേവനം പരിമിതപ്പെടുത്തി.



ഇതോടെ ലോക്ഡൗൺ, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഉൾപ്പെടെ മേഖലകളിലെ ‘ലൈഫ്’ പദ്ധതി അപേക്ഷകരും വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകരും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വരിനിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനും വിഷമമാകും

കൂടുതൽ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിമിതി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു പോർട്ടലിന്റെ സേവനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ട വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ, തഹസിൽദാർമാർ തുടങ്ങിയ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പോലും പകൽസമയം മുഴുവൻ പോർട്ടലിലേക്കു ലോഗിൻ ചെയ്യാനാകുന്നില്ല . ഇതോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന നടപടികളും പാതിവഴിയിലായി.

വരുമാനം, സമുദായം, ജാതി തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ സമീപദിവസങ്ങളിൽ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിന്റെ പബ്ലിക് ലോഗിൻ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ഐടി മിഷൻ വലിയ പ്രചാരവും നൽകി.

പല തവണ സൈറ്റ് സാങ്കേതികത്തകരാർ കാണിച്ചപ്പോൾ സെർവർ ശേഷിയുടെ പരിമിതിയാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ വിലയിരുത്തൽ. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പരിമിതിയാണെന്നു ബോധ്യമായി. നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻഐസി) ആണ് 10 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു പോർട്ടൽ ഒരുക്കിയത്.

‘ലൈഫ്’ അപേക്ഷയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടു നിർമിക്കാൻ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ’മുൻപ് പരിഗണിക്കാത്ത അപേക്ഷകർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവസരം. www.life2020.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്കിൽ അപേക്ഷകന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകി ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് ലഭ്യമാകുന്നതാണു പ്രഥമ നടപടി.

ഒടിപി രേഖപ്പെടുത്തി വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 5 ക്യാരക്ടറുള്ള സ്ഥിരം പാസ്‌വേഡ് തയാറാക്കണം. തുടർന്നു റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പറും അപേക്ഷകന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

റേഷൻ കാർഡിന്റെ 10 അക്ക നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിലെ വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിലേക്കു ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഇതിന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പും എൻഐസിയും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. 40 രൂപയാണ് അപേക്ഷകരിൽനിന്നു വാങ്ങാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചതെങ്കിലും ഇരട്ടിത്തുക വരെ വാങ്ങുന്നതായി പരാതികളുണ്ട്.

