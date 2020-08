മുഖ്യമന്ത്രി, സ്പീക്കർ, 7 മന്ത്രിമാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി ക്വാറന്റീനിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാന ദുരന്തത്തെത്തുടർന്ന് കരിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം കലക്ടർക്കും എസ്പിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും 7 മന്ത്രിമാരും ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ഇവർക്കൊപ്പം കരിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും രാജ്ഭവനിൽ സന്ദർശകർക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സ്വയംനിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സന്ദർശനത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്തയും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഈ മാസം എട്ടിനായിരുന്നു സന്ദർശനം.



ഇ.പി. ജയരാജൻ, കെ.കെ. ശൈലജ, എ.സി. മൊയ്തീൻ, വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ, കെ.ടി. ജലീൽ, എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണു ക്വാറന്റീനിലായ മന്ത്രിമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാരായ ശൈലജ, മൊയ്തീൻ, സുനിൽകുമാർ, ജലീൽ എന്നിവരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ്. എങ്കിലും 7 ദിവസം കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരാനാണു നിർദേശം.

തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പകരം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേശീയപതാക ഉയർത്തും. എറണാകുളം, തൃശൂർ, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലക്ടർമാരും മലപ്പുറത്തു ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറും കോഴിക്കോട്ട് അഡീഷനൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടുമാകും പതാക ഉയർത്തുക.

രാജ്ഭവനിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ പതാക ഉയർത്തും. നാമമാത്രമായ ആളുകളേ പങ്കെടുക്കൂ. രാജ്ഭവൻ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഔദ്യോഗിക വസതികളിലിരുന്നു ഭരണ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി കഴിയും വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈകിട്ടുള്ള വാർത്താസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കി.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള 24നു മുൻപു നിരീക്ഷണ സമയം കഴിയും. ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകാത്തതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയില്ല. അതേസമയം, സമ്പർക്കമുണ്ടായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ്, മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

മലപ്പുറത്ത് കലക്ടർക്കു പുറമേ 21 ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി

മലപ്പുറം ∙ കലക്ടർ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണനു പുറമേ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കലക്ടർ കെ. എസ്. അഞ്ജു, എഎസ്പി എ.ഹേമലത എന്നിവരുൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ 21 ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി.

കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ശതാബ്ദി ബ്ലോക്ക് 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി ഇവരെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച എസ്പി യു. അബ്ദുൽ കരീം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ്.

English summary: Kerala CM and ministers go under quarantine