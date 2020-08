വൻ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മുളന്തുരുത്തി പള്ളി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു

മുളന്തുരുത്തി (കൊച്ചി) ∙ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിനു വിശ്വാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, പൊലീസ് നടപടിയിലൂടെ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ കത്തീഡ്രൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു.സഭാ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കത്തീഡ്രൽ തിങ്കളാഴ്ചക്കകം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ അന്ത്യശാസനത്തെത്തുടർന്നാണു സബ്‌ കലക്ടർ സ്നേഹിൽകുമാർ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുലർച്ചെ 5 നു പള്ളി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇരുമ്പു ഗേറ്റുകൾ അറുത്തുമാറ്റി. പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനാ യജ്ഞത്തിലായിരുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.

പള്ളിമുറ്റത്തു കയറിയ പൊലീസ് താക്കോൽ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപുരാതന വാതിലിന്റെ പൂട്ടു തകർത്താണ് അകത്തുകടന്നത്. അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന വിശ്വാസികളെ പുറത്താക്കി, വാതിലുകൾ സീൽ ചെയ്തു. പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി. മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരെ ഉൾപ്പെടെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്നു വലിച്ചിഴച്ചു. പൊലീസ് ലാത്തി വീശി. ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായപ്പോൾ

English Summary: Ernakulam Mulanthuruthy Church took over by District Administration