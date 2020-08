സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറുടെ മറുപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾക്കു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറുടെ മറുപടി സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറുടെ എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2 വർഷമായി കോൺസുലേറ്റിൽനിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഓഫിസറുടെ മറുപടി.

മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിൽനിന്ന് സിആപ്ടിലെത്തിച്ച പാഴ്സലുകളും നയതന്ത്ര ബാഗേജുകളായി എത്തിയതായിരുന്നു. എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാതെയാണ് ഇൗ പാഴ്സലുകളും കൊണ്ടുവന്നതെന്നതാണു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ കസ്റ്റംസിനും എൻഐഎക്കും നൽകിയ മറുപടിയിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറുടെ എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണു വ്യവസ്ഥ.

4 പേരെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ 4 പേരെക്കൂടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. മുഹമ്മദ് അൻവർ, ഹംജദ് അലി, ടി.എം സംജു, ഹംസത് അബ്ദു സലാം എന്നിവരെയാണു 21 വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്.

English Summary: No exemption certificate issued for baggage from UAE, says protocol officer