തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക്; കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം 50 വർഷത്തേക്ക് അദാനി എന്റർപ്രൈസസിനു പാട്ടത്തിനു നൽകാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽകരിക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പു നിലനിൽക്കെയാണ് തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമേ ഗുവാഹത്തി, ജയ്പുർ വിമാനത്താവളങ്ങളും അദാനിക്കു ലഭിക്കും.

ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നിർദേശിച്ചവർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അദാനിക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്നും നടപടി സുതാര്യമായിരുന്നുവെന്നും തീരുമാനം വിശദീകരിച്ച് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനവും വൈദഗ്ധ്യവും ലഭ്യമാക്കാൻ അദാനിക്കു സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പൊതുമേഖലയിൽ ആവശ്യമായ മുതൽമുടക്ക് സാധ്യമാക്കുകയെന്നതും ലക്ഷ്യമാണ്.

അദാനി എന്റർപ്രൈസസ്, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വികസനത്തിലും നടത്തിപ്പിലും പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതിയിൽനിന്ന് അദാനിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കരാർ അദാനിക്കു നൽകുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനും മറ്റും നൽകിയ ഹർജികളും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 18 നു ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഈ നടപടിയും സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. സർക്കാർ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത്.

മോദിക്ക് പിണറായി കത്തയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് 50 വർഷത്തെ പാട്ടത്തിന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കൈമാറാനുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തോട് ആലോചിക്കാതെ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Cabinet approves proposal for leasing out Thiruvananthapuram airport through PPP