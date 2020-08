മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റെന്ന് ലൈഫ് മിഷൻ ധാരണാപത്രം; രണ്ടാം കക്ഷി സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ സർക്കാരിനു പങ്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തിനെതിരെ പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം. കേരളത്തിലെ ഭവന രഹിതർക്കായി യുഎഇയിലെ റെഡ് ക്രസന്റുമായുള്ള കരാറിലെ രണ്ടാം കക്ഷി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന് ധാരണാപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.



റെഡ് ക്രസന്റ് ആണ് ഒന്നാം കക്ഷി. പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ധാരണാപത്രത്തിന്റെ കോപ്പി എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു (ഇഡി) ലഭിച്ചു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ധാരണപ്പിശകുണ്ടായാൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കൽ, കണക്കു പരിശോധന എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ല.



2019 ജൂലൈ 11ലെ ധാരണാപത്രത്തിൽ റെഡ് ക്രസന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അതീഖ് അൽ ഫലാഹി, ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ യു.വി. ജോസ് എന്നിവരാണ് ഒപ്പിട്ടത്. 20 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിൽ 14.5 കോടിരൂപ ഭവനനിർമാണത്തിനും 5.5 കോടി രൂപ ആശുപത്രി നിർമാണത്തിനുമെന്നാണു ധാരണ.



ഈ പദ്ധതിയിൽ സ്വപ്ന എങ്ങനെ ഇടനിലക്കാരിയായി ഒരു കോടി രൂപ കമ്മിഷൻ വാങ്ങിയെന്നതാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ധാരണാപത്രത്തിനു ശേഷം ഓരോ പദ്ധതിക്കും പ്രത്യേക കരാർ വേണമെന്നു രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർകരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടതായി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.



മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്



ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ യുഎഇയിലെ ജീവ കാരുണ്യ സംഘടനയായ റെഡ് ക്രസന്റ് തയാറായപ്പോൾ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു. ബാക്കിയൊരു കാര്യത്തിലും സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അറിയാവുന്ന കാര്യവുമല്ല. അവർ നേരിട്ടാണു ചെയ്ത്. സ്വപ്ന യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. അവർ നേരിട്ടു നടത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കെന്താണു ചെയ്യാനാവുക’- മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (ഓഗസ്റ്റ് 8ന് പറഞ്ഞത്)

English Summary: Evidences showing State government is a part of red crescent deal is out