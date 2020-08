2333 പേർ കൂടി പോസിറ്റീവ്; കേരളത്തിൽ അര ലക്ഷം പിന്നിട്ട് കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 2333 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ഒരു ദിവസം വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആദ്യമായി 2000 പിന്നിട്ട ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ വരെ പോസിറ്റീവ് ആയവർ മൊത്തം 50,231. സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 50,175 പേരേയുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ആയശേഷം സംസ്ഥാനം വിട്ടവരും കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണു 50,231 ആകുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് 17,382 പേർ; ഇതിനകം കോവിഡ് മുക്തരായതു 32,611 പേർ. ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 182.

English Summary: COVID-19: 2,333 new positive cases in Kerala on Wednesday, 1,217 recover