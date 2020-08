ഒരു മാസം കൊണ്ട് 5 മടങ്ങായി കേരളത്തിലെ കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ മൊത്തം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അരലക്ഷത്തിലെത്തിയത് ഒരു മാസം കൊണ്ട്. ജനുവരി 30നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ജൂലൈ 16ന് എണ്ണം 10,000 കടന്നു. ഇന്നലെ 50,000 പിന്നിട്ടു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കൂടി പരിശോധന ആരംഭിച്ചതോടെ പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ തോത് ഉയർന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ തിരക്കു വർധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഉയരുമെന്നു കണക്കാക്കി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പരിശോധനയുടെ തോത് ഉയർന്നതോടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ കണക്കും ഉയർന്നു, ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചതു 36,291 സാംപിളുകളാണ്.

7 പേരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശിനി ഭാർഗവി (90), തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് സ്വദേശിനി മീനാക്ഷി (86), അടൂർ സ്വദേശി ഷംസുദീൻ (65), കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി രാജൻ (56), ആലുവ സ്വദേശിനി ജമീല (53), കൊച്ചി കോതാട് സ്വദേശി തങ്കപ്പൻ (64), കോതമംഗലം സ്വദേശി ടി.വി. മത്തായി (67) എന്നിവരാണിവർ.

ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് ആയ 2,333 പേരിൽ 2,151 പേർക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു കോവിഡ്. ഇതിൽ 53 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 98 പേരും വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ 60 പേരും പോസിറ്റീവായി. കൂടാതെ 17 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും എറണാകുളത്തെ 7 ഐഎൻഎച്ച്എസ്. ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി യു. അബ്ദുൽ കരീം ഉൾപ്പെടെ 1,217 പേർ ഇന്നലെ നെഗറ്റീവ് ആയി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.പി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോസിറ്റീവ് ആയി.

ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്: തിരുവനന്തപുരം– 540, മലപ്പുറം– 322, ആലപ്പുഴ– 253, എറണാകുളം– 230, കോട്ടയം– 203, കാസർകോട്– 174, കണ്ണൂർ– 126, തൃശൂർ– 97, പത്തനംതിട്ട– 87, കോഴിക്കോട്– 78, കൊല്ലം– 77, പാലക്കാട്– 65, ഇടുക്കി– 64 പേർക്കും, വയനാട്– 17.

6 മരണം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 6 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് തിക്കോടി പറമ്പത്ത് ഹൗസ് മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ (67), കൊടുവള്ളി കളരാന്തിരിയിൽ മമ്മി അമ്പലക്കണ്ടി (70), മലപ്പുറം ചെറിയമുണ്ട സ്വദേശി എയ്തിൻകുട്ടി (71), വിമുക്തഭടൻ പത്തനംതിട്ട കവിയൂർ താഴത്തേടത്ത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള (82) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. 18ന് മരിച്ച ആലപ്പുഴ കനാൽ വാർഡ് നാലുതൈക്കൽ ക്ലീറ്റസ് ജോസഫിന് (82) മരണ ശേഷം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജീവനൊടുക്കിയ ഇടുക്കി തേക്കടി താമരക്കണ്ടം സ്വദേശി മുത്തുപ്പാണ്ടി (49) കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്.

