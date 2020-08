തിരുവാർപ്പ് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കലിന് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

കോട്ടയം ∙ കോട്ടയം ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും 9 സിഐമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സംഘമാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തിരുവാർപ്പ് മർത്തശ്മൂനി പള്ളി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്ക് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. റവന്യു സംഘത്തിനൊപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയിലും അംഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.



പള്ളിക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ വിശ്വാസികളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാണ് പൊലീസ് സംഘം എത്തിയത്. വിശ്വാസികൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പൊലീസ് മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി. സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ പിന്മാറാതെ പള്ളിക്കു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രാർഥിക്കാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇവരെ പൊലീസ് അവിടെനിന്നു പള്ളി മതിൽക്കെട്ടിനു പുറത്തിറക്കി.

തുടർന്നായിരുന്നു പള്ളിമേടയിൽ എത്തി തോമസ് മാർ അലക്സന്ത്രയോസ് താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ പൂട്ട് പൊളിച്ച് അകത്തുകയറിയത്. മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ പൊലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വിശ്വാസികൾ പൊലീസ് ജീപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഇതിനിടയിൽ നിലത്തുവീണ ഇരുപത്തിയേഴിൽച്ചിറ ബിജു ചാണ്ടിയുടെ കൈക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആംബുലൻസിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

പള്ളിയും പരിസരവും പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കാനും ഹർജിക്കാരനായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഫാ.എ.വി.വർഗീസിന് എന്നു കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാനുമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ജില്ലാ കലക്ടർക്കു നൽകിയ നിർദേശം.

‘തിരുവാർപ്പ് മർത്തശ്മൂനി പള്ളിയോടു ചേർന്നുള്ള പള്ളിമേടയിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ പൊലീസ് കതകു പൊളിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നുകിൽ പൊലീസ് തിരികെ അരമനയിൽ കൊണ്ടാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ ഇടാൻ തയാറാകണം.’

തോമസ് മാർ അലക്സന്ത്രയോസ്, മുംബൈ ഭദ്രാസനാധിപൻ

English summary: Thiruvarppu church taken over by Police