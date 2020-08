നാണയം വിഴുങ്ങിയ കുഞ്ഞിന്റെ മരണകാരണം ശ്വാസംമുട്ടലും തുടർന്നുള്ള ഹൃദയ തകരാറും

ആലുവ ∙ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങിയ 3 വയസ്സുകാരൻ പൃഥ്വിരാജ് മരിച്ചതു ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസംബന്ധമായ തകരാർ മൂലമെന്നു പൊലീസ് സർജൻ.

കുട്ടിയുടെ അന്തരാവയവങ്ങളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടവും കാക്കനാട് രാസപരിശോധനാ ലാബിലും ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് പതോളജി വിഭാഗത്തിലും പരിശോധിച്ചു. ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്നു ലഭിച്ച ഫലം വിലയിരുത്തിയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ പൊലീസ് സർജൻ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്.



നാണയം വിഴുങ്ങിയതു മൂലമല്ല മരണം സംഭവിച്ചതെന്നും മരണത്തിനു കാരണമാകാവുന്ന മറ്റൊന്നും കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ബിനാനിപുരം ഇൻസ്പെക്ടർ വി. ആർ. സുനിൽ പറഞ്ഞു.

പൃഥ്വിരാജിനെ കഠിനമായ ശ്വാസംമുട്ടലിനു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്നു കൊച്ചി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലും ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നു രാത്രി കടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ തണുപ്പടിച്ച് അസുഖം കൂടിയിരിക്കാം എന്നാണു ഡോക്ടർമാരുടെ നിഗമനം.

കടുങ്ങല്ലൂർ വളഞ്ഞമ്പലം കോടിമറ്റത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി നന്ദിനിയുടെ ഏക മകനാണു പൃഥ്വിരാജ്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നിനാണു നാണയങ്ങൾ വിഴുങ്ങിയത്. ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രി, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നാണയം തനിയെ പുറത്തുവരുമെന്നു പറഞ്ഞു മടക്കി. പിറ്റേന്നു രാവിലെ മരിച്ചു.

അതേസമയം, ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് എതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

English summary: Death of child not be due to swallowed coins