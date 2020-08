എച്ച്എൻഎൽ: കിൻഫ്ര ‌ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വെള്ളൂർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എൻഎൽ) കിൻഫ്ര ഏറ്റെടുത്തു നടത്തണമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തും. സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കിൻഫ്ര, കെഎസ്ഐ‍ഡിസി, ചവറ കെഎംഎംഎൽ എന്നിവയാണു ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



5 കമ്പനികളാണ് ഇതുവരെ ബിഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സമയ പരിധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആയേക്കും. രംഗത്തുള്ള 5 കമ്പനികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ബിഡ് അയോഗ്യമായെന്ന് അറിയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിക്കു ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കേരളത്തിനു തന്നെ കമ്പനി ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. എച്ച്എൻഎൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ ചില നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടെ തീരുമാനം നീളുകയായിരുന്നു.



