കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കൽ ആപൽക്കരമായേക്കാം: കലക്ടർ

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആപൽക്കരമായേക്കാമെന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മാർത്തോമൻ പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കു കൈമാറണമെന്ന കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നു കാണിച്ചു നൽകിയ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിലാണു കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തനിക്കെതിരെയുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 17–ാം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാണെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 5,6,12,18,19,28, 30, 31 വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 64 രോഗികൾ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു കോതമംഗലം മുനിസിപ്പൽ മേഖലയിൽ മാത്രം ചികിത്സയിലാണെന്നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപൽക്കരമായ സാഹചര്യമാണെന്നും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും മുൻകരുതലും ആവശ്യമാണെന്ന സമയമാണെന്നാണു മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട‌് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

കോടതി ഉത്തരവ് ബലംപ്രയോഗിച്ച‌ു നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതവിശ്വാസത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണ വികാരത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇടവകക്കാരും മറ്റു വിശ്വാസികളും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നെന്നു കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുള്ളരിങ്ങാട് പള്ളി, ജില്ലാ ഭരണകൂടം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇടവകക്കാരായ 250പേർ കൂട്ടംകൂടിയിരുന്നു. പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇവരെ നീക്കിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്നു മുള്ളരിങ്ങാട് മേഖലയിൽ കോവിഡിന്റെ തീവ്ര വ്യാപനമുണ്ടായി. ജനക്കൂട്ടം മൂലം 70 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചു. മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിലും സാമൂഹിക അകല നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചു പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. പള്ളി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പരിശോധന‌ാ ഫലം വരാനുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മേഖലയിൽ പൊടുന്നനെ പുതിയ കേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

