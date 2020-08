അവിശ്വാസപ്രമേയം ഇന്നു സഭയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ അവിശ്വാസപ്രമേയം ഇന്നു നിയമസഭയിൽ. രാവിലെ 9ന് ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ അജൻഡ അന്തരിച്ച പ്രമുഖർക്കുള്ള അനുശോചന പ്രമേയമാണ്. ചോദ്യോത്തരവേളയില്ല. തുടർന്നു ധനകാര്യബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കും. ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ചയില്ല. പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്പീക്കർക്കു സഭ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് അധികാരം എന്ന ചോദ്യം യുഡിഎഫ് തുടക്കത്തിലേ ഉന്നയിക്കും. 14 ദിവസം മുൻപത്തെ നോട്ടിസ് നൽകണമെന്ന വാദത്തിലൂടെയാകും സർക്കാർ ഇതിനെ ചെറുക്കുക.



10 മണിയോടെ അവിശ്വാസപ്രമേയം കോൺഗ്രസിലെ വി.ഡി.സതീശൻ അവതരിപ്പിക്കും. ചർച്ചയ്ക്ക് 5 മണിക്കൂറാണു നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും നീണ്ടുപോകാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവുകൂടി സംസാരിച്ച ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു മന്ത്രിമാരും മറുപടി നൽകും. കെ.ടി. ജലീൽ ക്വാറന്റീനിലായതിനാൽ സഭാനടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇടയില്ല.

English Summary: Motion of no confidence against Pinarayi government