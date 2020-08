9.25 കോടി കൈക്കൂലി, സതീശൻ ഡോളർ അഭ്യർഥിച്ചു: 5 അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് 5 അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ – നാലെണ്ണം ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ വി.ഡി. സതീശനെതിരെ ഭരണപക്ഷവും. ഒരു ആരോപണത്തിന്മേലും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ തയാറായില്ല.

1. കൈക്കൂലി 9.25 കോടി: വി.ഡി. സതീശൻ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലെ കൈക്കൂലി 4.25 കോടി മാത്രമല്ല. 5 കോടി രൂപ കൂടി കൈക്കൂലിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. 20 കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ 9.25 കോടിയാണു കൈക്കൂലി.

∙ ഈ ആരോപണത്തിന്മേൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

2. സർക്കാർ ഭൂമി തീറെഴുതി: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ദേശീയപാതയോരത്ത് വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഒരേക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി 14 ഇടങ്ങളിലായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കു തീറെഴുതി നൽകാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുമതി നൽകി. റവന്യു മന്ത്രിയുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ഭൂമി കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

∙ മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്റെ മറുപടി: പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിസഭയിൽ വച്ച ശേഷം മാത്രമേ അനുമതി നൽകൂ.

3, 4. തെർമോമീറ്ററിലും പിപിഇ കിറ്റിലും അഴിമതി: മുനീർ

പിപിഇ കിറ്റ് 350 രൂപയ്ക്കു കിട്ടുമ്പോൾ കോടികൾ ചെലവിട്ട് 1550 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങി. ഇതേ കിറ്റ് പിറ്റേന്ന് 300 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങി. ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ 1999 രൂപയ്ക്കു കിട്ടും എന്നാൽ വാങ്ങിയത് 5000 രൂപയ്ക്ക്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകുന്നുമില്ല.

∙ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയുടെ മറുപടി: പിപിഇ കിറ്റിന്റെ ഗുണമേന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറായിട്ടില്ല. അതാണു വില കൂടാൻ കാരണം.

5. സതീശൻ ഡോളർ അഭ്യർഥിച്ചു: ജയിംസ് മാത്യു

പുനർജനി സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി വി.ഡി. സതീശൻ ബർമിങ്ങാമിൽ പോയി 500 ഡോളർ വീതം ഒരോരുത്തരോട് അഭ്യർഥിച്ചതിന്റെ സിഡി മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാണോ ചെയ്തത്? 81 തവണ വിദേശയാത്ര നടത്തിയത് എന്തിനാണ് എന്നു നാട്ടുകാർ അറിയണം.

∙ വി.ഡി. സതീശന്റെ മറുപടി: ബർമിങ്ങാമിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ തന്നെ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതാണ്. ഇതുവരെ ഇതിന്റെ പകുതി പോലും വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ മുൻകൈയെടുത്തു നടത്തിയ എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസിനെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കൂ.

English Summary: Five corruption charges against Pinarayi Vijayan government during no confidence motion