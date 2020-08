കോട്ടയം ∙ വിമുക്തഭടൻ മദ്യലഹരിയിൽ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഭാര്യാ സഹോദരിയെയും വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. വാഴൂർ ഇടപ്പാട്ട് വിനോദാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നു പള്ളിക്കത്തോട് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിനോദിന്റെ മകൻ അനന്ദു (23), ഭാര്യാ സഹോദരി പ്രിയ (42) എന്നിവരെ മെഡിക്കൽകോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിനോദിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു നിസ്സാര പരുക്കേയുള്ളു. കൊടുങ്ങൂർ അമ്പലത്തിനു സമീപം രാത്രി 11.10നാണു സംഭവം. പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വിനോദ് രക്ഷപ്പെട്ടു.

English summary: Ex service man hacked wife and son in Kottayam