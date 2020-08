സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ 7000 ‍ഡിഗ്രി,പിജി സീറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള, എംജി, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകളിലെ സ്വാശ്രയ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകളും സീറ്റ് വർധനയും അനുവദിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഏഴായിരത്തോളം ഡിഗ്രി, പിജി സീറ്റുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകും.



സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളജുകളിലെ ഡിഗ്രി, പിജി കോഴ്സുകളിൽ 10– 20 % സീറ്റ് കൂട്ടി നേരത്തേ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഉപരിപഠന സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണിത്.

സ്വാശ്രയ കോഴ്സ് അനുവദിക്കാൻ 16 വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇവ പാലിക്കാമെന്നു സർക്കാരുമായി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾ കരാർ ഒപ്പു വയ്ക്കണം. കേരള ഒഴികെ മൂന്നു സർവകലാശാലകളും പുതിയ കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേരളയിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്കു സീറ്റ് തീരുമാനിക്കും മുൻപു സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളയ്ക്കു കീഴിലുള്ള 42 സ്വാശ്രയ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സും 10 സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ സ്ഥിരം സീറ്റ് വർധനയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. എംജിയിൽ 50 സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സും അധിക സീറ്റും അനുവദിച്ചു. കാലിക്കറ്റിൽ 98 കോളജുകളിലും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ 37 കോളജുകളിലും പുതിയ കോഴ്സ് അനുവദിച്ചു.

English summary: More seats allowed in self finance colleges