തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണു തന്റെ ഓഫിസിന് ഉത്തരവാദിത്തം വരികയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

‘എന്റെ ഓഫിസിലുള്ളവർക്കു കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. എം.ശിവശങ്കർ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവായതാണല്ലോ? പിന്നീട് അന്വേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം എന്റെ ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ എന്നു പറയുന്നതാണു ശരി. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ ഓഫിസിനില്ല’- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സോളർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ആരോപണ വിധേയരെ പുറത്താക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന താങ്കൾ സർക്കാരിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതും ഇതും ഒരുപോലെ കാണേണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അന്നത്തെ അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുന്നിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞു.

ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി മൂന്നര വർഷമായിട്ടും ഈ സർക്കാർ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അന്വേഷണം അതിന്റേതായ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: No responsiblity in the case of Sivasankar now says Pinarayi Vijayan