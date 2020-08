തീപിടിത്തം: ദുരൂഹതയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ പൊലീസും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഭാഗികമായി കത്തിയ ഫയലുകളും മറ്റു കടലാസ് ഫയലുകളും സ്കാൻ ചെയ്തു നമ്പറിട്ടു സീൽ ചെയ്ത അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. ആരോപണം ഒഴിവാക്കാൻ ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതു വിഡിയോയിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട്. അപകടത്തെക്കുറിച്ചു ഗ്രാഫിക്സ് വിഡിയോ തയാറാക്കാനും സമിതി ആലോചിക്കുന്നു. തീ പടർന്നതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനാണു വിഡിയോ തയാറാക്കുന്നത്.

ദുരന്തനിവാരണ കമ്മിഷണർ ഡോ.എ. കൗശികന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെയും ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ, അഡീഷനൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ എന്നിവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണു സ്ഥലത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് അഡീഷനൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ രാജീവന്റെ മൊഴി.

പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൂടുതൽ ജീവനക്കാരിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവം നടന്ന ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നാണു പൊലീസ് നിലപാട്. തീപിടിച്ച ഓഫിസിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകളില്ല. പകരം ഓഫിസിലേക്കെത്തുന്ന വഴികളിലെ ക്യാമറകളാണു പൊലീസ് പരിശോധിച്ചത്. തീപിടിത്തത്തിൽ ദുരൂഹതകളില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്.

ജീവനക്കാരന്റെ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അണു നശീകരണത്തിന് ഓഫിസ് അടച്ച ശേഷം അവിടേക്ക് ആരും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. തീ അണയ്ക്കാനായി ഫയർ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരാണ് ആദ്യമെത്തിയെന്നാണു നിഗമനം. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകൂ.

അതേസമയം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറടക്കം ക്വാറന്റീനിൽ പോയ ചില ജീവനക്കാർ തീപിടിച്ച സമയത്ത് ഓഫിസിനു സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന ആക്ഷേപം കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കാനാണു പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.

English Summary: Nothing specious in Kerala secretariat fire incident says police