തിരുവനന്തപുരം∙ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.

ഔദ്യോഗിക യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തിരികെ എത്തുന്ന രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ട. തിരികെ എത്തിയ ശേഷം രോഗലക്ഷണമില്ലെന്നു സ്വയം ഉറപ്പാക്കണം. തിരികെ എത്തിയ ശേഷമുള്ള 7 ദിവസം യോഗങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്തണം. സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അണുനശീകരണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

