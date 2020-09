ശിവശങ്കറിനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം: അനുമതിയായില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷിനെ സ്‌പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെതിരായുള്ള പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണമാകാമെന്ന നിയമോപദേശം സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കാത്തു കിടക്കുന്നു.

വ്യാജ പരാതി നൽകിയതിനു സ്വപ്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നേരിട്ടിരുന്നതും അവർക്കു മതിയായ യോഗ്യതയില്ലാത്തതും അടക്കമുള്ള പരാതികൾ വിജിലൻസിനു കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാമെന്ന നിയമോപദേശമാണ് ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു മുന്നിലുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലേ കേസെടുത്തു വിജിലൻസിന് അന്വേഷിക്കാനാവൂ.

സ്വപ്‌നയെ സ്‌പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതു ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ചാണു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനോടു (ഡിജിപി) വിജിലൻസ് നിയമോപദേശം തേടിയത്. ഇതിനു പുറമേ ഐടി വകുപ്പിൽ ശിവശങ്കർ നടത്തിയ കരാർ നിയമനങ്ങൾ, കൺസൽറ്റൻസി കരാറുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികളിലും നിയമോപദേശം തേടി.

English Summary: No permission for vigilance investigation against sivasankar