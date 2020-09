ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ കരാറുകാർക്ക്

ഷൊർണൂർ ∙ സ്റ്റോപ്പും യാത്രക്കാരുമില്ലാത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 50 സ്റ്റേഷനുകൾ ഇൗ പട്ടികയിൽ വരും. 2019 ലെ വരുമാനവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവുമാണ് ഇതിനായി കണക്കിലെടുക്കുന്നത്.

ട്രെയിനുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നിർദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ വരുമാനമുള്ള വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനഃസംഘടന നടക്കും. യാത്രക്കാർ കുറവുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ ഇന്റർമീ‍ഡിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് സിഗ്നൽ (ഐബിഎസ്) സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാനാണു ശുപാർശ. ഐബിഎസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജീവനക്കാരുണ്ടാകില്ല.

തൊട്ടടുത്ത 2 സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നായി സിഗ്നൽ സംവിധാനം വഴിയാവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, കമേഴ്സ്യൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെ സേവനം ഇതിലൂടെ ലാഭിക്കാം. ടിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള ചുമതല സ്വകാര്യ കരാറുകാർക്കു നൽകും. സമീപകാലത്തു കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഉപ്പളയും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മങ്കരയും കരാറുകാർക്കു കൈമാറിയിരുന്നു.

ഷൊർണൂരിനു സമീപമുള്ള ഭാരതപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കു സ്റ്റോപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്റ്റോപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും സ്റ്റേഷൻ നടത്തിപ്പ് കരാറുകാരെ ഏൽപിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രെയിനുകൾ നിർത്താതായതോടെ കരാർ പുതുക്കാൻ ആളില്ലാതെ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടി.

