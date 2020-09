കുട്ടനാട്: തോമസ് കെ.തോമസ് സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് ശശീന്ദ്രൻ

ആലപ്പുഴ ∙ കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എൻസിപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും അന്തരിച്ച എംഎൽഎ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരനുമായ തോമസ് കെ.തോമസ് മത്സരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎയും.

എന്നാൽ, കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൽഡിഎഫിൽ ധാരണയായ ശേഷമേ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകൂ എന്ന് എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി.പി.പീതാംബരൻ പറഞ്ഞു. തോമസ് കെ.തോമസിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു തന്നെ എൻസിപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെന്നും പീതാംബരൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Thomas K Thomas will be left candidate for Kuttanad by election