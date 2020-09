കേരള കോൺ (എം): ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സിപിഎമ്മിനോടു സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള കോൺഗ്രസി(എം)നെ എൽഡിഎഫുമായി സഹകരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സിപിഎം ആവർത്തിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിപിഐ തീരുമാനിച്ചു. ജോസ്.കെ.മാണി നയിക്കുന്ന കേരളകോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഈ മാസം മൂന്നാംവാരം ചേരുന്ന സിപിഐ നിർവാഹക സമിതി വ്യക്തമാക്കും.

കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തിൽ ജോസ് പക്ഷത്തെ ഔദ്യോഗിക കക്ഷിയായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം എൽഡിഎഫിന്റെ വാതിലുകൾ അവർക്കു മുന്നിൽ അടച്ചിടരുതെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ജോസ് പക്ഷത്തോട് അനുനയത്തിനില്ലെന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞിരുന്ന സിപിഐയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനോടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വെള്ളിയാഴ്ച സംസാരിച്ചു.

‘‘ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. കേരള കോൺഗ്രസുമായി എൽഡിഎഫിനു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം വേണ്ട എന്നതു പാർട്ടി നിർവാഹക സമിതി എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല. പാർട്ടി തന്നെ അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും’’– കാനം ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫിനോടു വിട പറയുകയും എൽഡിഎഫിനോടു സഹകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്താൽ വഴിയടയ്ക്കുന്ന സമീപനം അരുതെന്ന ആവശ്യമാണു സിപിഐയോടു സിപിഎം നൽകിയത്. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവിശ്വാസപ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പിലും യുഡിഎഫ് വിരുദ്ധ നിലപാട് ജോസ് എടുത്തതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മധ്യകേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള കക്ഷി ഒപ്പം വരുന്നതു ഗുണകരമാകും.

തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടക്കം പിടിക്കാനാകും– സിപിഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രയോജനത്തെക്കാൾ എൽഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ആ സഖ്യം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന മുൻ നിലപാട് കാനം ആവർത്തിച്ചു. സിപിഎമ്മും മറ്റു ഘടകകക്ഷികളും ഈ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കടുംപിടിത്തത്തിൽ നിന്നു സിപിഐ അയയുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയാണു കാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സിപിഎമ്മിനു നൽകുന്നത്. അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) യുഡിഎഫുമായുള്ള വിലപേശൽ തുടരുകയാണെന്ന സന്ദേഹവും സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കരുതലോടെയും വ്യക്തതയോടെയും മാത്രം മുന്നോട്ടെന്ന ധാരണയാണു പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലുണ്ടായത്.

18നു എൽഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിപിഐ നേതൃയോഗം 21 നുശേഷം മതിയെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ഇടതുമുന്നണി യോഗം ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാനിടയില്ല.

