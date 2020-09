എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎക്ക് എതിരായ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്

കാസർകോട് ∙ എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎ പ്രതിയായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയതായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഡി.ശിൽപ. കാസർകോട്, ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് 16 പരാതികൾ ആണുള്ളത്. ചന്തേര പൊലീസിൽ 7 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പരാതികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനാലാണു കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്. ഡിവൈഎസ്പി എ.സതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.

ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിക്കായി നൂറു കണക്കിന് ആളുകളുടെ പക്കൽ നിന്നു ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങുകയും ഇതു തിരികെ നൽകാതെ വിശ്വാസ വ‍ഞ്ചന കാട്ടിയെന്നും ആണു പരാതി. ചെറുവത്തൂർ ആസ്ഥാനമായ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവരാണ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.‌

English Summary: Crime Branch will investigate the Cheque Case against MC Kamaruddin MLA