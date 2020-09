കോവിഡിനു ഹോമിയോ ചികിത്സ; ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഐഎംഎ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു ഹോമിയോ മരുന്നു ഫലപ്രദമെന്ന മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ വാക്കുകൾക്കെതിരെ ഐഎംഎ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ. അതേസമയം, മന്ത്രിക്കു പിന്തുണയുമായി ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തി. ഹോമിയോപ്പതി പത്തനംതിട്ട ഡിഎംഒ ഡോ.ബിജു നടത്തിയ പഠന പ്രകാരമാണു കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു ഹോമിയോ മരുന്നു മെച്ചമാണെന്നു മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിൽ ജീവൻ പോലും പണയം വച്ചു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മന്ത്രി പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ഏബ്രഹാം വർഗീസും സെക്രട്ടറി ഡോ.പി.ഗോപി കുമാറും പറഞ്ഞു. അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. ഒരു പഠനത്തിന്റെയും പിൻബലമില്ലാതെയുള്ള മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുജനാരോഗ്യ നീതിയും നിയമങ്ങളുമാണു ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഏബ്രഹാം വർഗീസ് അറിയിച്ചു.

ഐഎംഎയുടെയും കുത്തക ഫാർമ കമ്പനികളുടെയും ഭീഷണികൾ വകവയ്ക്കാതെ വസ്തുത തുറന്നു പറഞ്ഞ മന്ത്രിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നു ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. ഹോമിയോ മേഖലയ്ക്കു സർക്കാർ കൂടുതൽ ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

