ഇടതുവാതിൽ കടക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം); ജില്ലകളിൽ അനൗപചാരിക ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുഡിഎഫുമായുള്ള വഴിപിരിയൽ സാധ്യത ശക്തമായതോടെ കേരള കോ‍ൺഗ്രസ് (എം) ഇടതു മുന്നണിയോട് അടുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ യുഡിഎഫ് തീരുമാനത്തിനു ശേഷം പാർട്ടി വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകിയേക്കും. തുടർനടപടികൾക്കു ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടക്കം സഹകരണത്തിൽ?

സിപിഐയുടെ എതിർപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിനെ (എം) എൽഡിഎഫ് തിരക്കിട്ട് ഘടകകക്ഷിയായി പരിഗണിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുറത്തു നിർത്തി സഹകരിപ്പിക്കാനാകും ആദ്യഘട്ട തീരുമാനം. ഐഎൻഎൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി), ജനാധിപത്യ കേരള കോ‍ൺഗ്രസ് തുടങ്ങി ഈയിടെ എൽഡിഎഫിലെത്തിയ കക്ഷികൾ ആദ്യം ഈ ഗണത്തിലായിരുന്നു. സിപിഎമ്മും ജോസ് കെ.മാണിയും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി ജില്ലകളിൽ അനൗപചാരിക സംഭാഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ യുഡിഎഫ് തീരുമാനത്തോടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെട്ടേക്കും.

ഒഴിയുമോ രാജ്യസഭ ?

വിട്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ മുന്നണിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫിൽനിന്ന് ഉയർന്നു. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് രാജിവയ്ക്കാൻ തയാറുണ്ടോയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെല്ലുവിളി നേരത്തേ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും പരസ്യമായി ഉയർത്തിയതാണ്. ജോസുമായി ഒരു സന്ധിക്കുമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച സിപിഐ നിലപാടു മയപ്പെടുത്താനായി ആ ഉപാധി ആവർത്തിച്ചേക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്. യുഡിഎഫ് നൽകിയ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അവിടം വിട്ട് എൽഡിഎഫിലെത്തിയപ്പോൾ എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ രാജിവച്ച മാതൃകയാകും എടുത്തുകാട്ടുക.

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ എങ്ങനെ?

സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി എൽഡിഎഫുമായി അടുക്കാനാണു കേരള കോൺഗ്രസിന് (എം) താൽപര്യം. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റപ്പാർട്ടിയായി നിന്നപ്പോൾ യുഡിഎഫിൽ 15 സീറ്റാണു ലഭിച്ചത്. അതിൽ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നാലെണ്ണമൊഴികെ പതിനൊന്നിൽ മാണി വിഭാഗം മത്സരിച്ചു. നിലവിൽ ജോസ് വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എംഎൽഎമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ഇടുക്കി), എൻ.ജയരാജ് (കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി) എന്നിവർക്കു സ്വാഭാവികമായും എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് നൽകേണ്ടി വരും. 2016 ലെ 15 സീറ്റ് തന്നെ പാർട്ടി എൽഡിഎഫിനോടും ആവശ്യപ്പെടാനാണു സാധ്യത. അതേസമയം ജയരാജിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് എൽഡിഎഫിൽ സിപിഐ മത്സരിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ മത്സരിച്ച 7 സീറ്റുകളിൽ നിലവി‍ൽ എൽഡിഎഫിന്റെ എംഎൽഎമാരുണ്ടു താനും.

English Summary: Kerala Congress (M) to be part of LDF