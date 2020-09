കാസർകോട് ∙ സ്വർണക്കടയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ച കോടിക്കണക്കിനു രൂപയും സ്വർണവും തിരിച്ചു നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന കേസിൽ പ്രതികളായ യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാനും മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎയുമായ എം.സി.കമറുദ്ദീൻ, മുസ്‍ലിംലീഗ് ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ടി.കെ.പൂക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. എംഎൽഎയുടെ പടന്ന എടാച്ചാക്കൈയിലെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനടുത്തെയും വീടുകളിലാണ് സിഐ പി.നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഇരുവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നു ലഭിച്ച ചില രേഖകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു.

അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ രേഖകളും മറ്റും ശേഖരിക്കാനാണു പൊലീസ് സംഘം വീടുകൾ പരിശോധിച്ചത്. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എ.സതീഷ്കുമാർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി ഇന്നലെ ചന്ദേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

അതിനിടെ എം.സി.കമറുദ്ദീനോട് നേരിട്ടെത്തി വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാളെ പാണക്കാട്ടെത്താനാണ് നിർദേശം. സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളറിയാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നു ലീഗ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.സ്വർണക്കടയിൽ പണവും സ്വർണവും നിക്ഷേപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രേഖകൾ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ജ്വല്ലറിയിലെ ജീവനക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയതായി പറയുന്നു.

നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 പരാതികൾ കൂടി കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ബേക്കൽ പള്ളത്തെ മുഹമ്മദ് കുന്നിലിന്റെ പരാതിയിലാണ് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. 2009 മുതലുള്ള കാലയളവിൽ 35 ലക്ഷം രൂപ സ്വർണക്കടയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും എന്നാൽ പിന്നീട് പണമോ ലാഭവിഹിതമോ നൽകിയില്ലെന്നുമാണു പരാതി.

