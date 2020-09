തിരുവനന്തപുരം∙ എൽപി, യുപി സ്കൂൾ അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ പിഎസ്‌സി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു നൂറ്റി നാൽപതിലേറെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരാതിപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിടാൻ പിഎസ്‌സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പുറത്തു നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കൂടി അടങ്ങുന്നതാണു സമിതി.

പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ പിഎസ്‌സിയിലെ സിസ്റ്റം മാനേജർ അടങ്ങുന്ന സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചു ചെയർമാനു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ അപേക്ഷിച്ചെന്നും സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ശരിയായ രീതിയിൽ അപേക്ഷ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കാം പ്രശ്നമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കുന്നതിനു സാങ്കേതിക സമിതിക്കു വിട്ടത്. പിഎസ്‌സിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരശേഖരണം നടത്തിയതിനും ഉദ്യോഗാർഥികളെ വിലക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി തെറ്റായി പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.

ഉദ്യോഗാർഥികളെ വിലക്കിയെന്നും അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ്. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ പിന്നീടു പിഎസ്‌സി തിരുത്തി. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വിശദീകരിക്കുന്നത് റൂൾ 22 ൽ ആണ്.

അത് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തെറ്റു ചെയ്തത് ആരെന്നുമാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അവരെ കണ്ടെത്തിയാലും വിശദ ഹിയറിങ്ങും മറ്റും നടത്തിയിട്ടേ വിലക്കണമോയെന്നു തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണു പിഎസ്‌സിയുടെ നടപടിക്രമമെന്നും അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2 തസ്തികകളിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടു തസ്തികകളിലേക്കു ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും 2 തസ്തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്താനും പിഎസ്‌സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പിൽ വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ എൻസിസിയിൽ ബോട്ട് കീപ്പർ (വിമുക്ത ഭടന്മാർ) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണു ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് (അറബിക്–തസ്തികമാറ്റം), ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്–എൽപിഎസ്– പട്ടികജാതി) തസ്തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തും.

