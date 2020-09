സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കോഫെപോസ ചുമത്തിയേക്കും

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി 2 മാസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളെ ഒരു വർഷം കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ കസ്റ്റംസ് നടപടി തുടങ്ങി. സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്. സരിത്, സന്ദീപ് നായർ, കെ.ടി. റമീസ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് കള്ളക്കടത്തു തടയൽ നിയമം (കോഫെപോസ) ചുമത്തി നടപടിയാരംഭിക്കുന്നത്.

സ്വർണക്കടത്തിനു ദേശവിരുദ്ധ സ്വഭാവം ആരോപിച്ചു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവരെ 180 ദിവസം വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

എന്നാൽ, കസ്റ്റംസിന്റെ കോഫെപോസ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചാൽ പ്രതികളെ ഒരു വർഷം കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും. യുഎപിഎ നിലനിൽക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്നു കേസിലെ പ്രതികളുടെ സഹായം സ്വർണക്കടത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ. ഇതോടെ കേസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയും വിപുലമാവുകയാണ്.

English Summary: Cofeposa case to be registered against gold smuggling case accused