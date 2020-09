സർക്കാർ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർ എത്ര? അറിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ

കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നു ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാതെ സർക്കാർ. സ്ഥിരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ തന്നെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വഴി നിയമനം ലഭിച്ചവരുടെ പോലും കൃത്യമായ കണക്ക് സർക്കാരിന്റെ പക്കലില്ല.

സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെ കണക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു കണക്ക് ക്രോഡീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് മറുപടി നൽകിയത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ല എന്നു മാത്രമല്ല സുദീർഘവും സങ്കീർണവും ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷകനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം, ഓരോ വകുപ്പുകളിലും നിലവിലുള്ള ആകെ സ്ഥിരം, താൽക്കാലിക, കാഷ്വൽ, അഡ്ഹോക്ക്, ദിവസവേതന, കരാർ, പാർട് ടൈം, കണ്ടിജന്റ്, ഉപകരാർ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ എണ്ണം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം തേടിയത്.

വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഓരോ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും അംഗീകൃത/ആധികാരിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും കേരള സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ അതതു വകുപ്പുകളിലെ വെബ്സൈറ്റിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണു നിയമം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വിവരം ഒരിക്കലും വകുപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് വിവരം ക്രോഡീകരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്നത്.

ഇതിനിടെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ കരാർ, താൽക്കാലിക, ആശ്രിത നിയമനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വകുപ്പുകൾക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് ശമ്പളം നൽകുന്നതെന്നു ക്രോഡീകരിച്ച വിവരം സൂക്ഷിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Government have no idea about number of people getting government salary