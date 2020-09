ബാലഭാസ്കറിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടും അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബിഐ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. ബാങ്ക് നിക്ഷേപം , സ്വത്തുവകകൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടി ആരംഭിച്ചു.

ബാലഭാസ്കറിൽ നിന്നു വൻ തുക കടം വാങ്ങിയതായി സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു സിബിഐയ്ക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി പാലക്കാട് പൂന്തോട്ടം ആയുർവേദ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പുകാരും വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയും കണക്കിലെടുത്താണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടു വിവരം ശേഖരിക്കാൻ‍ തീരുമാനിച്ചത്. ‌ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, പ്രകാശൻ തമ്പി, പൂന്തോട്ടം അധികൃതർ എന്നിവർ‍ക്കെതിരെ നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

അടുത്തയാഴ്ച സംഗീതജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും. നുണപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിഷ്ണു, പ്രകാശൻ തമ്പി, കലാഭവൻ സോബി, അർജുൻ എന്നിവരെ 16 നു സിജെഎം കോടതിയിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: CBI to investigate financial dealings of Balabaskar