തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവച്ചാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണം

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും ആവശ്യ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവച്ചാലും നിലവിലുള്ള ഭരണ സമിതികളുടെ കാലാവധി നവംബർ 11ന് അവസാനിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ ഭരണസമിതി വരുംവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമായിരിക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുക. ഇതിനായി സർക്കാരിനു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയാൽ മതിയാവും.

1994ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമവും അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണസമിതിക്കു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ കൃത്യം അഞ്ചു വർഷമാണു കാലാവധി. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണു നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സ്പെഷൽ ഓഫിസറെയോ മൂന്നിൽ കുറയാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭരണസമിതിയെയോ നിയോഗിക്കാം. ഇതാരൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നാണ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്.

മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും നിലവിലുള്ള ഭരണ സമിതികൾ 2015 നവംബർ 12ന് ആണ് സ്ഥാനമേറ്റത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നീട്ടിവയ്ക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. 18ന് കമ്മിഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ നിലപാട് അന്നോ പിന്നീടോ പ്രഖ്യാപിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കാനാണു തീരുമാനമെങ്കിൽ അക്കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങും.

മുൻപും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ വൈകിയതുമൂലം ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ 11 ദിവസമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭരണം. 2010ൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിനായിരുന്നു പുതിയ ഭരണ സമിതി സ്ഥനമേൽക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും വാർഡ് പുനർവിഭജനം മൂലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടപ്പോൾ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കൽ നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു. അതോടെ ഒരു മാസത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമായിരുന്നു. 2005ലും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം വന്നിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ എന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ നാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം നീണ്ടേക്കാം.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ

152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

941 പഞ്ചായത്തുകൾ

87 മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ

6 കോർപ്പറേഷനുകൾ

(ഇതിൽ മട്ടന്നൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഒഴികെയുള്ളവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉടൻ നടക്കേണ്ടത്. പൊതുവായ ഭരണ കാലാവധിക്കിടെ പഞ്ചായത്ത് മാറി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയായ മട്ടന്നൂരിൽ ഭരണ സമിതിക്കു രണ്ട് വർഷം കുടി കാലാവധിയുണ്ട്)

