ജനശതാബ്ദി, വേണാട് റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് റെയിൽവേ

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി സ്പെഷലുകളും തിരുവനന്തപുരം – എറണാകുളം വേണാട് സ്പെഷലും ഇന്നു മുതൽ റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം റെയിൽവേ മരവിപ്പിച്ചു. അതേ സമയം, ജനശതാബ്ദിക്കു കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. തലശ്ശേരി, വടകര, കായംകുളം, വർക്കല, ആലുവ സ്റ്റോപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടാതെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മറുപടിക്കത്ത് ഇതുവരെ റെയിൽവേക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

റദ്ദാക്കിയവയിൽ ജനശതാബ്ദി സർവീസുകൾ മാത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ആദ്യം ധാരണയായതെങ്കിലും പിന്നീടു വേണാട് സ്പെഷലിനും അനുമതി ലഭിച്ചു. വേണാടിനു വളരെ കുറച്ചു യാത്രക്കാർ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു പറഞ്ഞാണു റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ റെയിൽവേ ആദ്യം തയാറാകാതിരുന്നത്.

എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു പകരം വൈകിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വേണാടിന്റെ സമയം ക്രമീകരിച്ചാൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മംഗള എക്സ്പ്രസിനു കണ‌ക്‌ഷനായി ഓടിക്കുന്നതിനാൽ സമയം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ നിലപാട്. വേണാട് ഇതേ രീതിയിൽ സർവീസ് തുടർന്നാൽ അടുത്ത തവണയും യാത്രക്കാരില്ലെന്ന പേരിൽ സർവീസ് റദ്ദാക്കപ്പെടാം.

കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര ബസുകളും മെട്രോയും ഓടിത്തുടങ്ങിയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം. അൺലോക് 4ന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിനു സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത പട്ടികയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Railway not to cancel Janshatabdi and Venad trains