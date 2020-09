കോവിഡ്: 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മരിച്ചത് 130 മലയാളികൾ

മുംബൈ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു∙ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് 130 മലയാളികൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ 2 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 391 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മലയാളികൾ 78. ഡൽഹി – 24, കർണാടക– 18, തമിഴ്നാട് – 10 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റിടങ്ങളിൽ മരിച്ച മലയാളികൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൊത്തം കോവിഡ് മരണം 29,115. പുതുതായി 22,084 പേർ പോസിറ്റീവ്. 485 പൊലീസുകാർക്ക് കൂടി കോവിഡ്. ഇതുവരെ 186 പൊലീസുകാർ മരിച്ചു.

കർണാടകയിൽ 9,140 പേർ പോസിറ്റീവ്; 94 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 7,161. മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾ 58. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ 36 ഡോക്ടർമാർ 3 മാസത്തിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) കർണാടക ഘടകം.

തമിഴ്നാട്ടിൽ 5,495 പേർ പോസിറ്റീവ്, 76 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരണം 8,307 ആയി. 250 അർബുദ രോഗികൾ കോവിഡിനെ തോൽപിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ പോസിറ്റീവ് ആയത് 40 എംഎൽഎമാർ

പൻവേലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം പുത്തൂർ പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി തടത്തിവിള വീട്ടിൽ പത്മകുമാർ പിള്ള (54), പുണെ കാത്റജിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തലശേരി മാഹി സ്വദേശി പരേതനായ അച്യുതൻ നായരുടെ ഭാര്യ ജാനകി അമ്മ (70) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ച മലയാളികൾ. ചെമ്പൂർ പിള്ള കോളജ് ജീവനക്കാരനായിരുന്ന പത്മകുമാർ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ: രശ്മി. മകൾ ഗൗരി. ജാനകിയമ്മയുടെ മക്കൾ: സതീഷ്, സന്തോഷ്, ലതിക, തങ്കമണി.

