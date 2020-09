സർവകക്ഷിയോഗം തീരുമാനിച്ചു; ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ട; തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ നവംബറിൽ നടക്കേണ്ട തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അൽപകാലത്തേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നു സർവകക്ഷി യോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. കുട്ടനാട്, ചവറ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ യോഗം ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു.

മൂന്നര മാസത്തോളം മാത്രം കാലാവധിയുള്ളപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പു നടത്തുന്നതു ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യോഗത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശത്തോടു പ്രതിപക്ഷം യോജിച്ചു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോടു ബിജെപി വിയോജിച്ചു.

English Summary: All party meeting decides not to conduct byelection