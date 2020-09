ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരള നിലപാട് പരിഗണിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടനാട്ടിലും ചവറയിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടെന്നതിന് കേരളത്തിൽനിന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷികളും സർക്കാരും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടെന്നു വാദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതുപോലൊരു ഭരണഘടനാപരമായ ആവശ്യകത കേരളത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലില്ല. – കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി കത്തു നൽകി

കുട്ടനാട്, ചവറ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത അറിയിച്ചു. എന്നാൽ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ പ്രമേയവും മിനിറ്റ്സും അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കമ്മിഷൻ അദ്ദേഹത്തോടു നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ കത്തിനൊപ്പം ഇതു ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് നേരത്തേ കത്തു നൽകിയിരുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Election Commission to consider Kerala all party meeting decision regarding elections