സഭയിൽ ഒന്നായി; സുരേഷ് – തരൂർ ഭായി ഭായി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന കത്തിന്റെ പേരിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ലോക്സഭയിലെ ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും തരൂരും പാർലമെന്റിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി. തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിലെ ഗെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നു പറഞ്ഞ സുരേഷ് പിന്നീടു പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഇരുവരും മുഖാമുഖം കാണുന്നത്.

ഇന്നലെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി ദേശീയ കമ്മിഷൻ ബില്ലും ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ ദേശീയ കമ്മിഷൻ ബില്ലും പാസാക്കാനെടുത്തപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള തന്റെ അവസരം കൊടിക്കുന്നിൽ തരൂരിനു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. സമയപരിമിതി മൂലം 2 ബില്ലുകളും ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ സ്പീക്കർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ കോൺഗ്രസിനുള്ള സമയം 15 മിനിറ്റായി ചുരുങ്ങി.

ഒരാൾക്കു മാത്രമേ സംസാരിക്കാനാവൂ എന്നു വന്നപ്പോൾ തരൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ തീരുമാനമായി. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോഴും തരൂരിനോടു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kodikkunnil Suresh and Shashi Tharoor meets after the statement controversy