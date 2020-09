‘വിശദീകരിച്ചു കുടുങ്ങുന്നു’; അടുത്തതെന്ത്: പിരിമുറുക്കത്തിൽ സർക്കാരും സിപിഎമ്മും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ തുറന്നുവിട്ട വൻവിവാദങ്ങളുടെ പരമ്പര പിണറായി സർക്കാരിനെ വേട്ടയാടുന്നു. എൻഐഎ മുതൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വരെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കൂട്ട അന്വേഷണത്തിൽ അടുത്തതായി എന്താണു പുറത്തുവരുന്നതെന്ന പിരിമുറുക്കം. ഇതിന്റെ പേരിൽ സിപിഎം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ തിരിയാനും തുടങ്ങി. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി ആ നിലപാട് ഇനിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ ഓഫിസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പഴി പറയുന്നതിലുള്ള അനൗചിത്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വ്യക്തമാണ്.

മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്തതും തുടർന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന സൂചന വന്നതും സിപിഎമ്മിനു ചെറിയ തലവേദനയല്ല. വിശ്വസ്തനെ മുഖ്യമന്ത്രി കൈവിടില്ലെന്ന് ഇന്നലെയും വ്യക്തമായി. ജലീൽ അഴിമതിക്കാരനല്ലെന്നു തന്നെ സിപിഎം കരുതുന്നു. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ പാലിക്കേണ്ട ‘നയതന്ത്രം’ പക്ഷേ പാളിയെന്ന സന്ദേഹമുണ്ട്. വിശദീകരിച്ചു കുടുങ്ങുകയാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തെന്ന പേരിൽ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ല. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എതിരായാൽ സാഹചര്യം മാറാം. ദേശീയതലത്തിൽ ഇടതു സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രചാരവേലയുടെ കാഠിന്യവും പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇഡി മേധാവി ഡൽഹിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നിലും അതേ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നു.

പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടുമാണ് ആരോപണങ്ങളുടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു വരുന്നത്. ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ‍ താനോ പാർട്ടിയോ തുനിയേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റേത്. ബിനീഷിനു ചില അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നതിനപ്പുറം ബോധപൂർവം ലഹരിമരുന്നു റാക്കറ്റിന്റെ കണ്ണിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ, പല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ബിനീഷ് കണ്ണിയാണ് എന്നതിനാൽ അന്വേഷണത്തെ സിപിഎം കരുതിയിരുന്നേ പറ്റൂ. സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ തീവ്രവാദബന്ധത്തിലേക്ക് എൻഐഎ പോകുമെന്നു കരുതിയിരിക്കെയാണ്, ഹവാല ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി ഉയരുന്നത്.

ലൈഫ് കമ്മിഷൻ ഇടപാടിൽ ഒരു മന്ത്രിപുത്രൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടുവെന്ന വിവാദവും അയാളും സ്വപ്നയുമായി ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രവും പാർട്ടിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം കൂട്ടി. താഴേത്തട്ടിൽ അമർഷവും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞ ചർച്ചകളുണ്ട്. ജലീലിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. വിയോജിപ്പ് തുറന്നു പറയണമെന്ന സമ്മർദം സിപിഐക്കു മേലുമുണ്ട്. ഇടതുഭരണത്തിൽ സാധാരണ കാണാത്ത വ്യതിയാനങ്ങൾ സിപിഎം, സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വങ്ങൾക്കും ഗൗരവത്തിലെടുക്കണ്ടിവരും.

