എം.ശിവശങ്കറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നാല് മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നാലു മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി. അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത അധ്യക്ഷനായ മുന്നംഗ സമിതിയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണു നടപടി. സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 60 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടം അനുസരിച്ചാണു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരായ സത്യജിത് രാജൻ, ടി.കെ.ജോസ് എന്നിവരായിരുന്നു സമിതിയംഗങ്ങൾ.

English Summary: M. Sivasankar's suspension extended for four more months