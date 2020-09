സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: സർക്കാരിനോട് സഹായം തേടി ദേവസ്വം ബോർഡ്

പത്തനംതിട്ട ∙ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സഹായം തേടി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ 28ന് പ്രത്യേകം യോഗം വിളിച്ചു. തുലാമാസ പൂജയോടെ ശബരിമലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ചർച്ചയാകും.



ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടും ഭക്തരുടെ വരവ് പൂർവസ്ഥിതിയിലായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കു നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ദർശനം അനുവദിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണു ബോർഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ സമയത്തു സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭക്തർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും വഴിപാടുകളിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നിത്യവരുമാനത്തിൽ പ്രധാനമായിരുന്ന ചോറൂണ്, തുലാഭാരം എന്നിവ ക്ഷേത്രത്തികനത്തു നടത്തുവാൻ ഉപാധികളോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത് അടുത്ത സമയത്തു മാത്രമാണ്. ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ്, സപ്താഹം, നവാഹം, അന്നദാനം തുടങ്ങിയ ഭക്തജന പങ്കാളിത്തമുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കാതിരുന്നതും നഷ്ടത്തിനിടയാക്കി. പൂജാ സധാനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളുടെ ലേലവും ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയർന്നില്ല.

English summary: Devaswom board seeks financial help from Govt