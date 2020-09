പാറമടയ്ക്കു സമീപത്തെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടനം; 2 മരണം

മലയാറ്റൂർ (കൊച്ചി)∙ ഇല്ലിത്തോട്ടിൽ പാറമടയ്ക്കു സമീപത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 2 അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. കർണാടക ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിൽ കൊല്ലെഗല താലൂക്കിൽ നാഗ ധനബാലൻ (34), തമിഴ്നാട് സേലം ജില്ലയിൽ ഗോനൂർ മാങ്കന്നൂർ പെരിയണ്ണൻ ലച്ചുമണൻ (38) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

പാറമടയോടു ചേർന്ന് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് സ്ഫോടനത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നു. വെളുപ്പിനു 3.20നായിരുന്നു സ്ഫോടനം. നാട്ടുകാരും കാലടി പൊലീസും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.

1,200 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണു ബാക്കിയുള്ളത്. വീടിനു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന റബർ മരങ്ങളും സ്ഫോടനത്തിൽ നശിച്ചു. മരിച്ച 2 തൊഴിലാളികളും നാട്ടിൽ പോയി വന്നതിനു ശേഷം 11 ദിവസമായി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

എന്നാൽ പാറമടയിലോ സമീപത്തോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടുവെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പാറമടയ്ക്കു നിയമപരമായ അനുമതിയുണ്ടെന്നു പ‍ഞ്ചായത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

