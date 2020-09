ക്വാറികൾ സർക്കാർ നടത്തണം

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തു പുതിയ ക്വാറികൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കു ലൈസൻസ് നൽകാതെ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴി ഖനനം നടത്താനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിർദേശം. കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ നിർദേശമുള്ളത്.



∙ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ, കുടംബശ്രീ എന്നിവയ്ക്കു ഖനന ലൈസൻസ് നൽകണം

∙ പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി തുക പെർമിറ്റ് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഈടാക്കണം.

∙ ക്വാറി, ക്രഷർ എന്നിവ മൂലം നാശനഷ്ടത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കു ക്വാറി ഉടമകളിൽ നിന്നുതന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണം.

∙ കരിങ്കല്ലിന്റെ റോയൽറ്റി അടക്കം ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിരക്കുകളും വർധിപ്പിക്കാം.

ക്വാറികളുടെ ദൂരപരിധി: ഹർജി അടുത്ത 15ലേക്കു മാറ്റി

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തെ ക്വാറികളുടെ ദൂരപരിധി സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതു ഹൈക്കോടതി അടുത്ത മാസം 15ലേക്കു മാറ്റി. നിലവിലെ ക്വാറികളുടെ കാര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാനുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവു തുടരും.

പാറമടകളുടെ ദൂരപരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ജൂലൈ 21ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവു ചോദ്യം ചെയ്ത് സർക്കാരും ക്വാറി ഉടമകളും നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.

സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാറികളുടെ ദൂരപരിധി 200 മീറ്ററും അല്ലാത്തവ 100 മീറ്ററും ആക്കിയാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടത്.

English summary: Govt to take over Quarries