50–ാം ദിവസം സിബിഐ; ആദ്യം കൈകഴുകിയ സർക്കാർ ഒടുവിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ യൂണിടാക്കും യുഎഇ റെഡ് ക്രസന്റും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ ഞങ്ങൾക്കെന്തെന്നു ചോദിച്ചു തുടക്കത്തിൽ കൈകഴുകിയ സർക്കാരാണു കൃത്യം 50 ാം ദിവസം സിബിഐയുടെ വരവോടെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ തുടർച്ചയായി കേരളത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായത്. പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഇതിൽ സർക്കാർ കക്ഷിയല്ലെന്ന വാദമാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉന്നയിച്ചത്. പാവപ്പെട്ടവർക്കു വീടുകിട്ടുന്ന പദ്ധതിയെ തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമമെന്നു പറഞ്ഞു നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നാൾക്കുനാൾ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ ലൈഫ് മിഷനെയും സർക്കാരിനെയും സംശയനിഴലിലാക്കി.

ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എം.ശിവശങ്കറിന്റെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളും വിദേശത്തുവച്ചു സ്വപ്നയെ കണ്ടുമുട്ടിയതായുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തലും സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയായി. ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട ജൂലൈ 11നു തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തു വായിച്ചാണ് ലെഫ് മിഷൻ സിഇഒ പോലും വിവരം അറിഞ്ഞതെന്ന തുറന്നുപറച്ചിലും കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ധാരണാപത്രം ആരാണു തയാറാക്കിയതെന്നു പോലും മിഷന് അറിയില്ലായിരുന്നു.

പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും അറിയിക്കാമല്ലോ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദവും ദുർബലമായി. സ്ഥലം എംഎൽഎ അനിൽ അക്കരയും മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദം വക്കീൽ നോട്ടിസിൽ വരെയെത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തെഴുതി ചോദിച്ചിട്ടും സർക്കാർ നൽകാതിരുന്ന ധാരണാപത്രം ഒടുവിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നു. പദ്ധതി ഫയൽ ഇരുട്ടിവെളുക്കും മുൻപ് എല്ലാ ചുവപ്പുനാടകളും ഒഴിവാക്കി കുതിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ‘വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു’ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ യൂണിടാക്കുമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന വാദം അവർ തമ്മിലുള്ള ഇമെയിലുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പൊളിഞ്ഞു. ഇടപാടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സാധ്യത ആരായാൻ സർക്കാരിനോടു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അപ്പോൾ സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ല.

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടു ലൈഫ് മിഷൻ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും പിന്നീട് മിഷൻ സിഇഒ യു.വി. ജോസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. മന്ത്രിപുത്രനു കോഴ കിട്ടിയെന്ന വിവരവും പിന്നാലെ വന്നു. ഇതിനിടെ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതു സംബന്ധിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും സർക്കാരിനു പ്രഹരമായി.

English Summary: CBI to start investigation on the 50th day of Life Mission project allegation