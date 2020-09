സ്വപ്നയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചു; ഐടി വകുപ്പിലെ കരാർ നിയമനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സമിതി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ അടക്കം നിയമനം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐടി വകുപ്പ് ഇനി നടത്തുന്ന കരാർ നിയമനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രത്യേക സമിതി. സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തിലെ ചട്ടലംഘനം പുറത്തുവന്നതോടെ ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിലെ കരാർ നിയമനങ്ങളെല്ലാം ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ഐടി സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായി സമിതി .

സമിതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, സ്റ്റേറ്റ് ഇ–ഗവേണൻസ് മിഷൻ ടീം മേധാവി, ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് പ്രതിനിധി എന്നിവർ അംഗങ്ങളാവും. കരാർ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യകത നിർണയിക്കുന്നതിനു പുറമേ നിലവിലുള്ളവരുടെ കാര്യക്ഷമത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കാനും ഉത്തരവായി. സമിതി അംഗീകരിച്ചാലേ കരാർ പുതുക്കി നൽകൂ. കരാർ തസ്തികയിൽ എത്തുന്നവർ സ്ഥാപനവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടണം. ഇതിലെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണും.

പിഡബ്ല്യുസിക്കെതിരെ ഇനിയും നടപടിയില്ല

സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൺസൽറ്റന്റായി കൊണ്ടുവന്ന പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനെ (പിഡബ്ല്യുസി) ഐടി വകുപ്പിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കരിമ്പട്ടികയിൽപെടുത്തണമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി തല സമിതി ശുപാ‍ർശയിൽ ഇനിയും നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കു മാത്രം പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഇതുവരെ നൽകിയത് 3.5 കോടി രൂപയാണ്. സ്വപ്നയുടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില്‍ പിഡബ്ല്യുസിയെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ആ വഴിക്കും അന്വേഷണമില്ല. ഇ–മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിഡബ്ല്യുസിയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Committee to study contracts in IT department