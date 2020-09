വിജയരാഘവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: മാണിയോട് സിപിഎം ക്ഷമ പറയണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബാർ കോഴക്കേസിൽ കെ.എം.മാണി തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണു സമരം നടത്തിയതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ, മാണിയുടെ കുടുംബത്തോടും ജനങ്ങളോടും സിപിഎം ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കെ.എം.മാണിക്കുള്ള മരണാനന്തര ബഹുമതിയാണെന്നു തന്റെ നിയമസഭാംഗത്വത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചു യുഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാണി കോഴയിടപാടു നടത്തിയില്ലെന്നു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നോട്ടെണ്ണൽ യന്ത്രമുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചതെന്നുമാണ് വിജയരാഘവൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.

കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണു മാണിക്കെതിരെ പ്രാകൃത സമരമുറകൾ അഴിച്ചുവിട്ടത്. അദ്ദേഹം നിയമസഭാംഗത്വത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചത് ഇടതു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആയിരം പൊലീസുകാരുടെ നടുവിലാണ്. അന്നു പ്രവർത്തകർ ആഘോഷത്തിനു വരുന്നതു പൊലീസിനെ വച്ചു തടഞ്ഞു. ഈ ഏറ്റു പറച്ചിൽ നേരത്തേയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖം ‘തിരുത്തി’ വിജയരാഘവൻ

തിരുവനന്തപുരം∙യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടത്തിയ ബാ‍ർകോഴ സമരം ശരിയായ രാഷ്ട്രീയസമരം തന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ. ആ സമരത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിച്ചതായ വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കെ.എം.മാണി അന്തരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചർച്ച നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന തന്റെ പ്രതികരണത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു. ബാർകോഴ സമരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ഉപഭോക്താവുമായ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് മാണിയുടെ കുടുംബത്തോടു മാപ്പുപറയേണ്ടതെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM must apologise to K.M. Mani's family says Oommen Chandy