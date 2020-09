ലൈഫ് മിഷൻ: സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ വിജിലൻസ് അപ്രസക്തം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അപ്രസക്തമാകും. ഫയലുകൾ വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്താലും സിബിഐ ചോദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവയെല്ലാം നൽകണം.

വിജിലൻസിന് ഇൗ കേസിൽ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു മുൻപേ തന്നെ നിയമവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പണം എത്തിയതു വിദേശത്തു നിന്നാണ്. രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസ് വിജിലൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതു സിബിഐ വരുമെന്നറിഞ്ഞായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം ബാക്കിയായി.

സംസ്ഥാനമോ ഹൈക്കോടതിയോ ശുപാർശ ചെയ്യാതെ ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പരിമിതി മറികടക്കാൻ വിദേശസംഭാവന നിയന്ത്രണ ചട്ടത്തിന്റെ (എഫ്സിആർഎ) ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു സിബിഐ എത്തിയത്.

ഒപ്പം അനിൽ അക്കരയുടെ പരാതിയും വഴിയൊരുക്കി. എഫ്സിആർഎ ലംഘനം തെളിയിക്കാൻ സിബിഐക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരില്ല. റെഡ് ക്രസന്റും സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷനും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട 20 കോടി രൂപയുടെ സഹായത്തിന്റെ ധാരണാപത്രം പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പിട്ട മിഷൻ സിഇഒ യു.വി.ജോസിന് ആ ഒപ്പിന്റെ പിന്നിലെ കഥകൾ സിബിഐയോടു പറയേണ്ടിവരും.

ലൈഫ് മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലവനായ കമ്മിറ്റിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ 20 കോടി വന്നതും നിർമാണ കരാർ നൽകിയതുമൊന്നും സർക്കാർ അറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കയ്യൊഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇതിൽ ഒരു കോടി രൂപ കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചെന്നു സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തിയതും അതല്ല 4.25കോടി കമ്മിഷനായി കൈമാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതും സിബിഐ അന്വേഷിക്കും.

പണം വന്നതും പോയതുമിങ്ങനെ

പ്രളയസഹായം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുഎഇ സന്ദർശിച്ചത് 2018 ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 20 വരെ. തുടർന്നാണ് റെഡ് ക്രസന്റ് 20 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. പക്ഷേ, പണം വന്നപ്പോൾ നിർമാണ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലും യൂണിടാക് എന്ന നിർമാണ കമ്പനിയുടമയും. കോൺസൽ ജനറലിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പ്രതിയായപ്പോഴാണ് തനിക്ക് യൂണിടാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി കമ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

