പിണറായിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും സിബിഐ; സർക്കാരിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി 7 ഏജൻസികൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഏറ്റവും അകറ്റിനിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഒടുവി‍ൽ വലവിരിക്കുകയാണ്. ലൈഫ് മിഷനിലെ സിബിഐ അന്വേഷണം പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും വല്ലാതെ വെട്ടിലാക്കുന്നു. എൻഐഎ, ഇഡി, കസ്റ്റംസ്, ഇൻകം ടാക്സ്, നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ, ഐബി; ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽ ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ള സിബിഐയും. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ ഭാഷ കടമെടുത്താൽ‍ 7 കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണു ‘സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു ചുറ്റും കറങ്ങിനടക്കുന്നത്’. കേരളത്തിലെ ഒരു സർക്കാരും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത അഗ്നിപരീക്ഷ.

മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായിരിക്കെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരറ്റം സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിലേക്കുമെത്തും. ലാവ്‌ലിൻ കേസിലെ സിബിഐ അന്വേഷണം ഒഴിയാബാധയായി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയാണ്. ‘രണ്ടാം ലാവ്‌ലിൻ’ എന്നാണു ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പിനെ പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അന്നു കൺസൽറ്റന്റായ ടെക്നിക്കാലിയയുടെ പേര് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്നു കരാറുകാരായ ‘യുണിടാക്കാണ്’ കേന്ദ്രബിന്ദു. വിദേശകരാറിലെ വീഴ്ചയും ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമാണു രണ്ടിലും അന്വേഷണ വിഷയം.കേരളത്തെ സഹായിക്കാനായി യുഎഇയിൽ നിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് കുറെ ഇടനിലക്കാരും തട്ടിപ്പുകാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും കമ്മിഷൻ പറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്നത് ഇടതുസർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചത്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ യുക്തമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ആർജവം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ലൈഫ് മിഷനിലെ സിബിഐ അന്വേഷത്തിനെതിരെ സിപിഎം ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നു പാർട്ടി തുറന്നടിക്കുന്നു. മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇനി സിപിഎം ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങും. സിപിഐ നിർവാഹക സമിതിയിൽ ഉയർന്ന ഈ വികാരം സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അറിയിച്ചു.

