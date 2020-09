‘ലൈഫ്’ അന്വേഷണത്തിന് സിബിഐയും; ഗൂഢാലോചനയിൽ ആരൊക്കെ ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ഇടപാടുകളൊന്നും യാദൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റത്തിൽ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിന് സിബിഐ.

സിഇഒ മാത്രമറിഞ്ഞില്ല

കരാർ ഒപ്പിടുന്ന 2019 ജൂലൈ 11നു രാവിലെ 11നു മാത്രമാണ് തന്റെ മുന്നിൽ ധാരണാപത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഫയൽ വരുന്നതെന്നും വൈകിട്ട് 5നു പരിപാടിക്കു വരണമെന്നു നിർദേശിച്ചാണ് തദ്ദേശവകുപ്പു സെക്രട്ടറിയുടെ ഫയൽ വന്നതെന്നുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് (ഇഡി) ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട ചടങ്ങിൽ യുഎഇയിൽ നിന്നു റെഡ് ക്രസന്റ് ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫോർ ഇന്റർനാഷനൽ എയ്ഡ് അഫയേഴ്സും സംഘവും പങ്കെടുത്തു. ഇവരെയൊക്കെ ഒരാഴ്ച മുൻപെങ്കിലും വിവരം അറിയിച്ചു സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്താണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് അധികമാരുമറിയാതെ ധാരാണാപത്രമൊരുക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണം വരും.

പങ്കാളികൾ ആരൊക്കെ ?

തദ്ദേശ െസക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പിൽ പദ്ധതി റെഡ് ക്രസന്റ് നേരിട്ടു നടപ്പിലാക്കുമെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇൗ തീരുമാനം ആരൊക്കെ ചേർന്നെടുത്തുവെന്നു സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉത്തരം അതിനും മുകളിലെത്തും.

തിടുക്കം കാട്ടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് ഇതിനോടകം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധാരണാപത്രത്തിൽ ചിലതു ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു നിയമവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറിച്ചെങ്കിലും ആ ഫയൽ നിർദേശം മുങ്ങി. മുങ്ങിയ ആ ഫയൽ സിബിഐയുടെ മുന്നിലെത്തിക്കേണ്ടിവരും.

ഹാബിറ്റാറ്റ് പുറത്തായ രീതി

ഉപകരാറുകൾ വേണമെന്നു ധാരണാപത്രത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അവ വച്ചില്ലെന്നു പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾക്കു മാത്രം കരാർ നൽകണമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹാബിറ്റാറ്റ് ആയിരുന്നു സർക്കാർ ഏജൻസി. പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇല്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. പകരം കരാർ കിട്ടിയ യൂണിടാക് നിർമിക്കുന്നതോ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടവും.

യൂണിടാക്കിനു പുറമേ...

യുഇഎയിൽ നിന്നു കോൺസുലേറ്റിലെ ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ പണമെത്തി. ഇത് എങ്ങനെ ആരു കൈമാറിയെന്നു സർക്കാരിനറിയില്ല. ഒപ്പം വേറെയും വന്നു 58 കോടി. ഇതും പല സംഘടനകൾക്കു കൈമാറി. 14.5 കോടിയാണ് യൂണിടാക്കിനു ലഭിച്ചത്. കമ്മിഷൻ 4.15 കോടി നൽകിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നു. എത്ര രൂപ നിർമാണത്തിന് ചെലവിട്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ച സംഘത്തിന് വേറെയും ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. യൂണിടാക് ഇൗ ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിനു മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയെന്നും അത് ഇതിനെക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന തുകയ്ക്കാണെന്നുമുള്ള വിവരം.

English Summary: Who are those unknown people mentioned in CBI fir in life mission project case