കേന്ദ്രത്തിനും സിബിഐക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്രത്തിനും സിബിഐക്കുമെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം. ബാബറി മസ്ജിദ് വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ആറു വരെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു സംഗമം നടത്തും.

എല്ലാ പ്രതികളെയും വിട്ടയച്ച കോടതി വിധി നിയമവാഴ്‌ചയുടെ തകർച്ചയാണു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ സിബിഐക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന കോടതി നിരീക്ഷണം ഗൗരവതരമാണ്‌. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതി എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചു. ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന അടിസ്ഥാന ശില അട്ടിമറിച്ചു മതാത്മക ഏകാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ ശ്രമത്തിനെതിരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നു സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലൈഫ് മിഷനിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു ദേശീയ സാഹചര്യം ഉയർത്തിയും സിപിഎം സിബിഐക്കെതിരെ മുന കൂർപ്പിക്കുന്നത്. ലാവ്‌ലിൻ കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നതും മുന്നിലുണ്ട്. കേസിലെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സിബിഐ കോടതി റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സിബിഐ നൽകിയ അപ്പീലാണു കോടതിക്കു മുന്നിലുള്ളത്.

അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയനടക്കമുളളവർ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും. ബുധനാഴ്ച പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പ്രാധാന്യമുളള കേസാണെന്നു സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കാണു മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിബിഐക്കെതിരെ സർക്കാരും പാർട്ടിയും തിരിയുന്നതു യാദൃച്ഛികമല്ലെന്ന പ്രചാരണം രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തം.

English Summary: CPM to protest against central government and CBI