പെരിയ കേസ് ഡയറി വേണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകാം: സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു. എട്ടാം പ്രതി സുബീഷിന്റെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കവേയാണ് കേസ് ഡയറി കൈമാറാൻ ക്രൈം ബ്രാ‍ഞ്ച് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ലെന്നു സിബിഐ അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ, സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരായ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ കേസ് ഡയറി നൽകാനാവില്ലെന്നു സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു. എങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നു സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകന്റെ മറുപടി. സുബീഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജൂലൈയിൽ തള്ളിയതാണെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി.

